Compleanno dietro le sbarre per Filippo Turetta. Il 22enne, ex fidanzato di Giulia Cecchettin e in carcere per averla uccisa, si trova all’istituto di Montorio (Verona), nel reparto di infermeria.

Terminato l’isolamento – non è più guardato a vista - può passeggiare nel corridoio e viene trattato come altri ristretti: può giocare alla Playstation, guardare la tv e leggere libri o riviste.

Si trova in cella con un detenuto di circa 60 anni, ritenuto affidabile sia per far ambientare il giovane alla vita carceraria sia per contattare le guardie in caso di necessità o comportamenti problematici da parte di Turetta.

Il giovane ha incontrato i genitori lo scorso 3 dicembre.

