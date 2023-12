Filippo Turetta ha incontrato per la prima volta i genitori dallo scorso 11 novembre, giorno in cui ha ucciso la ex fidanzata Giulia Cecchettin prima di fuggire fino alla Germania dove è stato poi fermato dalle autorità tedesche.

Questa mattina il padre e la madre del giovane sono andati in carcere a Montorio (Verona), dove Turetta è recluso dalla scorsa settimana. Il colloquio a quanto si apprende si è già concluso, i due si sono intrattenuti per circa un’ora.

Turetta ha abbracciato i genitori e ha pianto ringraziandoli per essere andati a trovarlo, più volte aveva chiesto di poterli incontrare. Sia lui che il padre e la madre hanno avuto bisogno di un supporto psicologico prima del faccia a faccia.

I genitori qualche giorno fa avevano rinunciato alla possibilità di avere un colloquio con il figlio, dovevano evidentemente metabolizzare ancora un po’ la tragedia che ha distrutto due famiglie.

Turetta è reduce dall’interrogatorio fiume di nove ore nel corso del quale ha ammesso di aver ucciso Giulia Cecchettin.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata