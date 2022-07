Choc in Irpinia per una brutale aggressione a colpi di martello di cui è rimasto vittima un commerciante cinese di 56 anni. L’episodio è avvenuto nel suo negozio di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino.

Dalla prima ricostruzione, il 56enne è stato affrontato da un nigeriano di 20 anni che è già stato rintracciato e fermato dai carabinieri. Il giovane ha ferito anche un cliente, un 49enne bulgaro, presente nell’esercizio commerciale, che è stato soccorso ed è in ospedale in gravi condizioni, ricoverato in Rianimazione.

