Tentato omicidio-suicidio a Caluso, in provincia di Torino.

Un ragazzo di 23 anni di nazionalità nigeriana ha aggredito a coltellate la compagna, una connazionale 21enne, in un alloggio di via Martiri. Poi ha cercato di uccidersi.

I due stavano litigando, da una prima ricostruzione, quando il giovane ha afferrato un grosso coltello da cucina e l’ha colpita ripetutamente. Subito dopo ha tentato il suicidio ingerendo della varechina.

A dare l'allarme al 112 sono stati i vicini di casa che hanno sentito le disperate grida d'aiuto della ragazza. La 21enne, gravissima, è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Anche il compagno è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Chivasso.

