Un furto da film. È quello compiuto la scorsa notte a Milano, in un hotel in zona Stephenson, da due uomini, che hanno fatto sparire due topazi del valore di un milione di euro.

I due avevano contattato un commerciante 47enne su Instagram, fingendosi facoltosi acquirenti interessati alla compravendita delle pietre preziose.

Il commerciante aveva dunque dato loro appuntamento nella hall di un albergo, per mostrare loro la “merce”. Nel corso del colloquio, però, ha avuto la cattiva idea di assentarsi per andare a prendere un’altra pietra, lasciando i due topazi sul tavolo, di fronte ai clienti. I quali clienti non erano e, arraffati i preziosi, si sono dileguati in fretta e furia, portandosi via anche la valigetta piena di soldi che dovevano servire all'acquisto.

Sul posto è poi intervenuta la Polizia che ha raccolto la testimonianza del commerciante e l’identikit dei malviventi, dando il via alle indagini per rintracciarli.

