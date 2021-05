Ha telefonato al servizio d’emergenza: “Mi sto suicidando”, ha detto, ma voleva solo un po’ di compagnia.

E’ successo questa mattina a Taggia (Imperia), protagonista un’anziana donna di 94 anni.

Il personale sanitario e i carabinieri si sono subito precipitati nell’abitazione della donna. L’hanno trovata seduta su una sedia.

"Avevo solo bisogno di un po’ di compagnia”, ha confessato la 94enne.

La donna, che abita in via Lido, ha parlato per un po’ con i militari. Ha detto di sentirsi sola, visto che i suoi familiari sono lontani. E che, colta da un momento di sconforto e nella speranza che qualcuno andasse a trovarla a casa, ha alzato la cornetta e annunciato di volersi togliere la vita.

All’arrivo della pattuglia, ha aperto la porta a soccorritori e carabinieri ringraziandoli. Dopo averci parlato un po’, l’hanno tranquillizzata e portata in ospedale.

