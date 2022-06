L’avrebbe partorita di nascosto, a 15 anni, per poi lasciarla in ospedale. Ai genitori aveva detto di essere stata ricoverata per un malore passeggero, e invece aveva dato alla luce una bambina, quella che ora che ha 24 anni la cerca per aggiungere un “pezzo mancante al puzzle della mia vita”. E per trovarla ha pensato a un modo semplice per lei, un video su TikTok, dove è seguitissima.

L’appello è stato lanciato da Maria Elena Lombardo. Sul social spiega di essere nata a Imperia nel 1997 da una 15enne che aveva taciuto la gravidanza in famiglia fasciandosi quella pancia che cresceva. Poi era stata adottata da due genitori di Imperia dai quali è stata allevata con tanto amore. Col tempo però non si è affievolito il desiderio di ritrovare la sua mamma biologica: “Vorrei solo dirti grazie perché sei stata la prima persona al mondo ad avermi amata e che ha compiuto per me il gesto più bello di tutti. Mi hai fatto il regalo più bello di tutti. Quindi, chiunque tu sia, semplicemente grazie”.

