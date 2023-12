Tragedia in Piemonte.

Un uomo di 56 anni ha perso la vita dopo essere stato schiacciato dal cancello scorrevole della propria abitazione in via Carlo Mussa a Castellazzo Bormida, in provincia di Alessandria.

Come fanno sapere i carabinieri, l’uomo stava cercando di riparare la struttura in ferro che gli è improvvisamente crollata addosso.

Dopo l’allarme, i militari e gli operatori sanitari sono accorsi immediatamente sul posto, ma i tentativi di salvare la vita al 56enne sono risultati vani.

(Unioneonline/l.f.)

