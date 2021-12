Drammatico incidente in una pizzeria di via IV novembre, a Parabiago, in provincia di Milano.

Un operaio di 41 anni è morto schiacciato dal forno a cui stava lavorando.

L’allarme è stato lanciato dal titolare del locale, che era era uscito per il pranzo lasciando il 41enne da solo. Al suo rientro ha trovato l’operaio sotto il forno che aveva ceduto, per circostanze in fase di accertamento.

L’uomo ha subito allertato i soccorsi e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con due squadre, assieme al personale sanitario, che ha però solo potuto constatare il decesso.

In azione anche carabinieri, polizia locale e il personale dell'ATS, che hanno effettuato i primi rilievi per chiarire l’esatta dinamica della tragedia.

