Continua a tenere banco sui social l’atto vandalico compiuto da un 18enne di origine sarda, che nei giorni scorsi, a Fabriano, nelle Marche, ha deturpato lo storico Palazzo del Podestà con la scritta spray: “Casteddu regna”.

L’accaduto ha destato indignazione nella cittadina in provincia di Ancona (il palazzo in questione risale al XIII secolo ed è tutelato dalla Soprintendenza) e immediatamente le forze dell’ordine hanno avviato indagini per risalire al responsabile.

Nel giro di pochi giorni il vandalo è stato infine individuato. Si tratta come detto di un giovane appena diciottenne, residente nell’Isola, ma in trasferta nelle Marche, che si è preso una denuncia per deturpamento e imbrattamento.

L'immagine dello sfregio – che verrà ripulito – ha invece fatto il giro del web, tra commenti di condanna del gesto, anche da parte di tantissimi utenti sardi.

