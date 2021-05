Confermato l’omicidio preterintenzionale e condanna aumentata di un anno per i carabinieri accusati del pestaggio che portò alla morte di Stefano Cucchi..

Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro sono stati condannati a 13 anni di carcere.

Lo hanno deciso di giudici della Corte d’Assise d’Appello di Roma.

I due militari erano stati condannati in primo grado a 12 anni.

Lieve sconto di pena per il carabiniere Roberto Mandolini, passato dai 4 anni e mezzo in primo grado a 4 anni, confermata la condanna a due anni e sei mesi per Francesco Tedesco. Per entrambi l’accusa è di falso.

"Il mio pensiero va a Stefano e ai miei genitori che oggi non sono qui in aula. E' il caro prezzo che hanno pagato in questi anni", ha detto Ilaria Cucchi, che più di tutti si è battuta in questi anni per squarciare il velo di omertà sulla vicenda del fratello, morto il 22 ottobre 2009 nel reparto detenuti dell’ospedale Pertini a Roma.

"La mamma di Stefano, la signora Rita Calore, ha pianto non appena ha saputo della sentenza. L'ho sentita la telefono. E' un momento di grande commozione. Dopo 12 anni la lotta non è ancora finita. Siamo comunque pienamente soddisfatti della decisione di oggi della corte d'appello", ha affermato invece l'avvocato Stefano Maccioni, parte civile nel processo e legale dei genitori di Stefano Cucchi.

