«Credo che il ministro sia assolutamente sereno». Così Silverio Sica, legale del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, davanti alla sede del ministero. Secondo l’avvocato il titolare del dicastero è «dispiaciuto per la sua carriera politica ovviamente. Per quello che noi riteniamo e abbiamo visto è stato un ottimo ministro fino a questo momento».

Una valutazione che si scontra con «questa polemica. È evidente che nell'opinione pubblica si può fermare un giudizio negativo». E sulle eventuali dimissioni: «Penso possano rispondere anche a una sua libertà di azione. Noi come legali non entriamo nel merito delle dimissioni o meno ma se dovessi esprimere un'opinione assolutamente personale direi che il ministro potrebbe recuperare la sua libertà di azione in questo momento rispetto a una bagarre politica di questo tipo tornando a essere un libero cittadino».

Al setaccio anche le dichiarazioni della Boccia: «Le stiamo verificando una per una, per renderci conto se c'è una violazione della riservatezza di quella che è stata la vicenda umana che ha accomunato per breve tempo queste due persone». Sui tempi dell'esposto, «aspettiamo si calmi la vicenda politica e poi facciamo firmare la denuncia che andiamo a elaborare». «Non ci sono prove che sia stato ricattato, lo escludiamo certamente» e «per il materiale che abbiamo esaminato siamo nel pieno di una vicenda privatissima. Questa vicenda politicamente risponde a una logica della doppia morale tutta italiana, morale propria è quella dell'avversario».

(Unioneonline)

