Contagi in aumento ovunque ma nessuna Regione passerà alla zona gialla. Sulla base del monitoraggio settimanale della cabina di regia 20 Regioni sono classificate a rischio moderato, unica a rischio basso è la Calabria mentre il Friuli Venezia Giulia è segnalato come Regione ad alta probabilità di progressione a rischio alto.

Colpite, ha spiegato il presidentre dell’Iss Silvio Brusaferro, soprattutto le fasce di età 30-39 e 40-49 anni. E c’è “un’aumentata circolazione del virus nella fascia di età pediatrica, soprattutto sotto i 12 anni”.

Parla di “andamento in crescita Brusaferro”, con la circolazione del virus che “aumenta in tutte le Regioni”. Raccomanda la terza dose perché “l'efficacia del vaccino si abbassa dopo i sei mesi”.

Una situazione “da seguire con attenzione”, gli fa eco il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza. “Bisogna completare la campagna vaccinale e si sta offrendo la terza dose a partire dalle categorie più a rischio e i sanitari”.

"Non si può escludere – continua Rezza - un ulteriore aumento dei casi nelle prossime settimane, ma questo grazie alle misure prese e all'effetto dei vaccini potrebbe non essere accompagnato da una crescita dei ricoveri in terapia intensiva. Alcune Regioni potrebbero diventare gialle”, sul picco di questa nuova ondata “è impossibile prevederlo adesso".

Proprio perché “siamo in una situazione nuova”, viste le vaccinazioni, e “fare delle previsioni sull’andamento dell'epidemia è molto difficile”. Certo è che “da quel che vediamo dai Paesi che hanno avuto prima questo incremento dei casi, risulta un aumento dei casi gravi meno cospicuo”, e che "le misure adottate in Italia, come il green pass che non ci dà rischio zero ma lo riduce, dovrebbero abbassare il rischio".

Al momento “non si stanno valutando ulteriori misure per chi viene da altri Paesi Ue, non c'è necessità di provvedimenti immediati, perché il flusso dei viaggiatori non è tale da determinare un incremento della circolazione del virus nel nostro Paese”.

