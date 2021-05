Un cardiologo di 59 anni è stato arrestato, e posto ai domiciliari, dai carabinieri del comando provinciale di Catania per violenza sessuale nei confronti della moglie di un suo paziente.

Le indagini sono state avviate dopo la denuncia della vittima, che ha raccontato quanto accaduto nello studio del medico lo scorso 16 febbraio.

La donna aveva accompagnato il marito a una visita specialistica perché soffre di una malattia degenerativa e per fare anche lei un controllo cardiologico di routine.

Per visitarla il medico ha fatto uscire dalla stanza il marito e, secondo l'accusa, avrebbe compiuto abusi durante le operazioni per l'applicazione di alcuni elettrodi.

Il medico ha poi richiamato il marito per informarlo che la moglie si sarebbe dovuta sottoporre a ulteriori accertamenti e, per tal motivo, gli ha chiesto un recapito telefonico per concordare l'appuntamento.

La donna ha raccontato i fatti al coniuge, poi la coppia ha denunciato la vicenda ai militari.

Alla “visita di controllo” la donna si è presentata con un registratore nascosto e ha posto delle specifiche domande al professionista, che ha ammesso il suo “atipico” operato, aggiungendo di essere anche un medico generico e di essersi prodigato per approfondire le indagini diagnostiche.

Alla contestazione della donna sul mancato utilizzo dei guanti protettivi, il medico ha glissato, spiegando di igienizzarsi continuamente e, comunque, di avere sempre i dispositivi a “portata di mano”.

Sulla base delle indagini dei carabinieri, la Procura di Catania ha presentato una richiesta di misura cautelare nei confronti del medico e il Gip ha disposto gli arresti domiciliari.

