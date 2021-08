Una passeggiata insieme alla nipotina si è trasformata in tragedia per un 75enne. L’uomo, residente a Codogno, nel Lodigiano, era uscito insieme alla bimba di 4 anni. Poi, forse per un malore, il nonno è caduto nel fossato che costeggia una strada bianca. Lei è rimasta lì fino a quando un uomo, passando per caso, l’ha notata. “Il nonno è caduto nel canale”, ha detto la piccola. Subito sono scattati i soccorsi e poco distante, in acqua, è stato individuato il corpo ormai senza vita, recuperato dai Vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

