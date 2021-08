Si chiamava Francesca Mirarchi ed era una promessa dell’atletica la ragazza di 19 anni morta precipitando in un dirupo per una quindicina di metri ai Laghi Gemelli nel Bergamasco.

La giovane di Lissone, provincia di Monza e Brianza, era in alta quota con alcuni amici. La mattina di due giorni fa si è alzata molto presto per andare a vedere l'alba, ma i suoi amici non l’hanno più vista né sentita per ore e, dopo averla cercata inutilmente, hanno chiamato i soccorsi.

In alta Valle Brembana sono così arrivati gli operatori del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco: in azione anche due elicotteri. Il corpo senza vita della giovane è stato recuperato attorno alle 17 e portato al cimitero di Branzi. Sul posto anche i carabinieri.

Da una ricostruzione la ragazza sarebbe scivolata mentre cercava un punto di osservazione.

La 19enne militava nella società sportiva Atletica Riccardi 1946: aveva conquistato il titolo regionale Allieve della staffetta 4x400 nel 2018 e disputato i Campionati Italiani di categoria nello stesso anno sui 400 metri a ostacoli.

