Tragedia in una residenza privata sui colli bolognesi. Una baby sitter è finita sott’acqua nella piscina insieme alla bimba di due anni che accudiva. La donna è stata soccorsa e portata d’urgenza all’ospedale Maggiore, dove è arrivata in condizioni molto gravi, ed è morta poco dopo. La bambina invece è al Sant’Orsola in prognosi riservata.

La ricostruzione di quanto accaduto non è ancora precisa, due sono le ipotesi: la 50enne di origine filippina potrebbe essersi sentita male dopo aver visto la piccola cadere in acqua e aver tentato di salvarla, oppure potrebbe aver avuto un malore ed essere caduta in piscina trascinando con sé anche la bambina.

(Unioneonline/s.s.)

