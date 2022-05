Poteva finire in tragedia la disavventura capitata questa macchina alle 5 a un automobilista a Marina di Ravenna.

Il trentenne, per cause ancora da accertare, è finito con la sua auto in mare cadendo dalla rampa di accesso di un traghetto. La macchina è stata in pochi secondi sommersa dall’acqua, con il ragazzo che all’interno stava per annegare.

Se non fosse che, con sua grande fortuna, alcuni pescatori sul posto – precisamente l'equipaggio del traghetto “Azzurro” che si preparava a uscire in mare - hanno visto tutta la scena e si sono tuffati per soccorrerlo. Uno in particolare, armato di martelletto, ha spaccato il finestrino liberandolo.

Il giovane è stato portato a terra e condotto in ospedale dai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso.

Sul posto la Guardia Costiera di Ravenna con i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e una pattuglia della Polizia di Stato.

La macchina è stata recuperata da un'autogru degli stessi Vigili del Fuoco.

(Unioneonline/D)

