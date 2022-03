Doppia svolta nel giallo del cadavere di una giovane donna fatto a pezzi e ritrovato a Borno, nel Bresciano. La vittima è stata identificata: si tratta di Carol Maltesi, 25 anni, in arte Charlotte Angie, milanese, nota nel mondo dell’hard. In queste ore è stato arrestato un 43enne, ritenuto il presunto responsabile dell’omicidio. È un vicino di casa della 25enne e ha confessato nel corso di un interrogatorio avvenuto nella notte in caserma.

Il corpo, come ipotizzato dagli inquirenti, era stato tenuto in un congelatore e, nascosto in alcuni sacchi neri, gettato in un dirupo. L’uomo è accusato di omicidio volontario aggravato, distruzione e occultamento di cadavere.

Il delitto, secondo quanto ha raccontato, sarebbe avvenuto a gennaio. Il 20 marzo l’auto intestata alla 25enne era passata proprio a Borno, alla guida c’era un uomo. Ieri il 43enne si è presentato ai carabinieri offrendosi di fornire informazioni sulla scomparsa. Affermazioni che però erano in contraddizione con quanto emerso fino a quel momento. A lungo interrogato, è infine crollato. Ha detto di aver messo il cadavere nel congelatore di casa della giovane a Milano e, dopo averlo fatto a pezzi, averlo gettato nel Bresciano.

