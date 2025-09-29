«Caccia nei cieli», panico a Milano: ma sono le Frecce tricoloriI messaggi di tanti cittadini allarmati hanno iniziato rapidamente a rimbalzare nelle chat whatsapp e sui social
Una serie di messaggi che in pochi minuti ha iniziato a rimbalzare a Milano da una chat all’altra, da whatsapp a X: «Ma anche voi sentite questo continuo passaggio di caccia nei cieli?». «Caccia dell’aeronautica nei cieli, cosa sta succedendo?».
Un panico collettivo in cui i più foschi scenari di guerra hanno però, fortunatamente, lasciato in pochi minuti spazio alla spiegazione che Aeronautica militare aveva già anticipato nei giorni scorsi: «Lunedì 29 settembre, tra le ore 10:45 e le 11:10, una formazione ridotta della pattuglia acrobatica nazionale effettuerà un passaggio di ricognizione a Milano. I sorvoli avverranno alle quote autorizzate in accordo con le vigenti direttive ed opportunamente coordinati con le istituzioni territoriali».
Lo show è previsto per mercoledì 1 ottobre, per le ore 13, nel capoluogo lombardo per festeggiare proprio i 100 anni dell’Aeronautica.
Niente panico, dunque, ma per molti milanesi un grande spavento.
(Unioneonline)