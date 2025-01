Quattro persone al pronto soccorso per intossicazione da monossido. È accaduto questa mattina attorno alle 7 in località Marginone, nel comune di Altopascio (Lucca).

I vigili del fuoco sono intervenuti per verificare la presenza di monossido all'interno di un appartamento, abitato da una famiglia di origine senegalese, composta da padre, madre e due figli minori, che avevano accusato dei malori. L'uomo e la figlia sono andati in autonomia al pronto soccorso di Pescia (Pistoia), dove i medici hanno rilevato l'intossicazione.

La presenza di monossido nell'abitazione, in camera da letto, è stata confermata dai rilievi dei vigili del fuoco, dovuta, a quanto si apprende, da un braciere con carbone fossile, utilizzato per scaldare l'ambiente. Il personale sanitario ha poi trasportato al pronto soccorso di Lucca per controlli anche la madre e l’altro figlio.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata