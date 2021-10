Per l’ennesima volta ha aggredito con violenza l’anziana madre, invalida e costretta a respirare con l’ossigeno. Ma il 38enne ora è finito in manette.

L’aggressione è scattata in una casa di Seregno, in provincia di Monza e Brianza. A chiamare il 112 è stata la sorella dell’uomo, anche lei invalida, dopo essere stata picchiata mentre tentava di difendere la madre.

Già nel 2014 l’arrestato era stato denunciato: aveva malmenato selvaggiamente la mamma in più occasioni, sempre per richieste di denaro, arrivando persino a lesionarle la milza e mandandola in ospedale.

I carabinieri due sere fa hanno raggiunto l’abitazione e hanno trovato l’uomo che minacciava di morte madre e sorella, a terra quadri e suppellettili in frantumi.

(Unioneonline/s.s.)

