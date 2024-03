Addebiti multipli per molti clienti, che in alcuni casi si trovano con il conto azzerato: sorpresa negativa per alcuni correntisti della Bnl-Bpn Paribas, la banca la starebbe ora risolvendo.

«Potresti riscontrare anomalie sui movimenti di conto corrente - è scritto nei messaggi pubblicati dall'istituto sui propri account social -. Non è necessario chiamare il Servizio Clienti. Stiamo lavorando per ripristinare la situazione. Ci scusiamo per il disagio».

Più dettagliato il messaggio sulla app di Hello Bank: «Abbiamo individuato la causa, stiamo già lavorando per ripristinare la situazione corretta nel più breve tempo possibile».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata