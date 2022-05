Maxi operazione del Nas dei carabinieri in tutta Italia per una campagna di controllo diretta a verificare la corretta erogazione delle prestazioni di medicina estetica anche alla luce dei recenti episodi di cronaca relativi a interventi di chirurgia estetica praticati da personale non qualificato.

Fra i territori toccati dalle attività dei militari c’è anche la Sardegna.

In provincia di Sassari è stato chiuso un centro estetico. Durante l’ispezione sono stati accertati l’assenza della prevista autorizzazione comunale per la conduzione dell’attività, oltre all’esercizio abusivo dell’attività di estetista da parte di una delle due contitolari, sprovvista del prescritto titolo professionale.

Il valore della struttura sequestrata è di 100.000 euro.

Sempre nel Sassarese è stato denunciato a piede libero un medico chirurgo, titolare di uno studio medico, per aver effettuato prestazioni di estetica con apparecchiatura per trattamenti di "ossigeno-ozono terapia” in locali privi della prevista autorizzazione sanitaria.

Complessivamente, sul territorio nazionale, sono state ispezionate 793 strutture, tra centri estetici e studi medici estetici: 110 le situazioni non conformi, 41 gli illeciti penali riscontrati.

Le attività di controllo sono state estese anche al web: 8 i siti oscurati.

