La Smart su cui viaggiava il piccolo Manuel è stata travolta dal Suv così violentemente che ha sbandato per ventidue metri dopo l'impatto.

È quanto emerge dalla ricostruzione dell'incidente del 14 giugno scorso a Casal Palocco, a Roma, in cui è morto un bambino di cinque anni e sono rimaste ferite madre e sorella.

Nell'ordinanza con cui il gip di Roma ha disposto i domiciliari per Matteo Di Pietro, lo youtuber ventenne alla guida del bolide, accusato di omicidio stradale aggravato, si legge che «la velocità eccessiva della Lamborghini e la violenza dell'impatto contro la Smart sono avvalorate dall'assenza di tracce di frenata prima dello stesso, e dalla presenza invece di segni di scarrocciamento dopo la collisione, impresse dalla Smart per metri 21,70».

Il Suv avrebbe raggiunto i 124 chilometri orari in via Macchia di Saponara (oltre il limite dei 30 in quel tratto di strada) pochi istanti prima di impattare con la Smart. I pm hanno affidato i rilievi per stabilire con massima precisione i parametri dell'auto in quei momenti. In macchina erano in cinque e almeno due erano intenti a registrare dei video utilizzando il cellulare e una GoPro. Sono attesi per i prossimi giorni i primi risultati della consulenza disposta dai magistrati, che vogliono recuperare tutto il materiale video delle telecamere e dei telefonini utilizzati per registrare i filmati social dei The Borderline.

«Ho avuto sicuramente la percezione che stessimo viaggiando ad una velocità compresa tra i cinquanta chilometri orari e i cento. Ne avevo avuto la certezza una volta vista la Smart. Anche un altro ragazzo che era a bordo si era raccomandato con Matteo di andare piano sia pochi minuti prima dell'incidente, sia nei giorni precedenti. Al momento dell'incidente stavo registrando con la camera piccola mentre un altro amico stava utilizzando quella grande», ha riferito un testimone.

I legali di Di Pietro, che negano che il giovane stesse superando un veicolo nei pressi dell'incrocio, puntano invece a dimostrare che la mamma del bimbo possa aver tagliato la strada alla Lamborghini, senza dare la dovuta precedenza.

