È stato confermato il provvedimento di fermo emesso sabato nei confronti di Mariano Cannio, il 38enne in carcere a Poggioreale con l’accusa di aver ucciso Samuele, il bimbo di 4 anni precipitato dal balcone di casa a Napoli.

Questa mattina si è svolta l’udienza di convalida nel corso della quale l’indagato ha fatto parziali ammissioni in merito a quanto accaduto. Il suo avvocato, Mariassunta Zotti, mantiene uno stretto riserbo sulle rivelazioni del suo assistito. Da valutare anche se l’uomo, che soffre di problemi psichici, al momento della tragedia fosse capace di intendere.

LA RICOSTRUZIONE – Venerdì scorso, in un appartamento di via Foria, erano presenti il piccolo Samuele, la mamma incinta di otto mesi e Cannio, collaboratore domestico. Sembra che il 38enne e il bambino fossero sul balcone, mentre la madre in quel momento si era allontanata per qualche istante. Non è chiaro cosa sia successo, Cannio ha detto di aver preso in braccio il bimbo ma di non averlo scaraventato a terra, bensì ha parlato di “un incidente”.

