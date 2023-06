È morto lo scorso 28 luglio – a soli due anni – per un malore. Ma la consulenza, depositata ieri in Procura a Belluno, ha accertato il decesso per overdose da hashish.

La perizia fa luce sul caso di Nicolò Feltrin, il bimbo di Longarone (Belluno), deceduto all'ospedale di Pieve di Cadore. La relazione conferma quel che era già emerso lo scorso ottobre. Le analisi compiute sui capelli del piccolo infatti avevano rivelato tracce di cocaina ed eroina, prova che il bambino nel corso degli ultimi mesi era entrato in contatto per via diretta con quelle sostanze, che probabilmente si trovavano abitualmente nella sua abitazione.

Secondo gli investigatori la droga potrebbe essere stata custodita in una tazza nella stanza del bimbo, che l’avrebbe poi ingerita. Ora il padre è indagato per omicidio colposo. L’uomo, che era stato invitato a sottoporsi allo stesso test effettuato sul figlio, pare che si fosse presentato in laboratorio completamente senza capelli, rendendo inutile l'esame.

(Unioneonline/v.f.)

