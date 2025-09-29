Restano gravi le condizioni del bambino di quattro anni precipitato ieri pomeriggio dal balcone di casa a Torino, mentre stava giocando.

L'incidente è avvenuto dal primo piano di un palazzo in corso Taranto 181, alla periferia Nord della città.

Il piccolo è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Regina Margherita. È intubato e nella caduta, da oltre tre metri, ha riportato un grave trauma cranico e al volto.

Quanto alla dinamica, è evidente come manchi una sbarra di ferro nella ringhiera del balcone: sono in corso accertamenti per capire se proprio quel vuoto sia stato la causa della caduta o se la sbarra si sia staccata nel momento della caduta.

(Unioneonline/v.l.)

