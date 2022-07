Un bimbo di due anni e mezzo è morto annegato a Santa Severa, centro a nord di Roma.

La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di oggi.

Per ragioni ancora da appurare il piccolo, che si trovava in spiaggia, si è spinto in acqua, ed è morto annegato.

A nulla è servito l'intervento dei bagnanti intervenuti. Il personale del 118 ha cercato, senza esito, di rianimarlo.

Sulla vicenda indagano i carabinieri per ricostruire la dinamica.

