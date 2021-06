Saranno i medici legali a stabilire quanto accaduto ieri sera a Sommariva Bosco, in provincia di Cuneo, dove un bambino di 10 anni è morto travolto da un getto di grano appena trebbiato nell’azienda agricola di famiglia.

Una tragica fatalità, stando alle prime ricostruzioni, ma su cui la Procura di Asti ha già aperto un fascicolo e disposto l’autopsia sul corpicino prima del nulla osta per i funerali.

Secondo quanto si apprende erano da poco passate le 20 quando il bimbo stava giocando su un rimorchio per il trasporto del grano, trainato da un trattore. È stato travolto da un getto del frumento appena trebbiato, lanciato da un macchinario. Dopo pochi minuti è stato trovato morto sul fondo semivuoto del cassone e vani sono stati i tentativi di rianimarlo.

Oltre ai carabinieri è anche intervenuto l'elisoccorso.

"Non ci sono parole per descrivere questa tragedia”, il commento del sindaco di Sommariva Bosco. “Siamo impietriti, non riusciamo a darci una spiegazione. Saranno i medici legali a stabilire quanto accaduto, per ora resta lo sconforto e la tristezza”.

