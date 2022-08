“Un giovanissimo pilota guida a tutto gas spingendo un motore di 40 cavalli ma si lamenta di non riuscire a vedere niente davanti perché arriva a stento a superare il timone. Nonostante questo il padre lo obbliga a rimanere seduto perché deve finire di realizzare il video con il cellulare. Siamo oramai al delirio totale”.

La denuncia arriva da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale della Campania per Europa Verde, che sul suo profilo Facebook ha pubblicato un video, diffuso su Tik Tok, che mostra un bambino cui il padre – “dall’accento partenopeo”, precisa Borrelli – ha affidato i comandi di un motoscafo.

"La necessità di immortalare questa vergognosa scena, senza alcuna colpa del minore, ha la priorità sull’importanza di evitare drammatici episodi in mare”, prosegue Borrelli. Che conclude amaro: “Non importa se davanti c’è un’altra imbarcazione, un sub, un kayak. Quello che conta è finire il video. Di fronte a questi episodi l’unica cosa da fare è risalire ai protagonisti e segnalare agli assistenti sociali il caso per verificare se i minori coinvolti non vengano obbligati anche in altri contesti a tenere comportamenti pericolosi per la loro incolumità per il mero divertimento degli adulti”.

