Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri su quanto accaduto oggi a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Una bambina di 10 anni è precipitata dal balcone al secondo piano di una palazzina. Subito soccorsa, è stata trasferita da un’ambulanza all’ospedale di Caserta: è in condizioni gravi.

Al momento del volo in casa con lei c’erano i genitori.

