È stata salvata con un'operazione chirurgica d'urgenza - e non amputata, come appreso in un primo momento - la gamba della bambina di 18 mesi che era stata travolta dal trattorino tosaerba guidato dal padre. L’incidente nel pomeriggio di sabato 25 aprile a Loria, nel Trevigiano.

L'intervento è avvenuto all'ospedale di Padova, dove la piccola era stata trasportata d'urgenza.

Ora la piccola è sotto osservazione in Terapia intensiva pediatrica, e le sue condizioni sono stabili, anche se ancora non tali da sciogliere la prognosi.

(Unioneonline/v.l.)

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