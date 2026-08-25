Una bambina di 5 anni di Montebelluna (Treviso) per cause da accertare è caduta da un varco al quinto piano di un condominio, per poi arrestarsi sul terrazzino di un appartamento al secondo livello, circa dieci metri più in basso. Secondo quanto riferito dai carabinieri, in casa con lei vi sarebbero stati i genitori. La piccola è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Treviso. 

(Unioneonline)

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