treviso
25 agosto 2026 alle 13:25
Bimba precipita da un palazzo: è gravissimaLa piccola, 5 anni, era in casa con i genitori. Poi la caduta dal quinto piano, arrestata da un terrazzino dieci metri più sotto
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Una bambina di 5 anni di Montebelluna (Treviso) per cause da accertare è caduta da un varco al quinto piano di un condominio, per poi arrestarsi sul terrazzino di un appartamento al secondo livello, circa dieci metri più in basso. Secondo quanto riferito dai carabinieri, in casa con lei vi sarebbero stati i genitori. La piccola è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Treviso.
(Unioneonline)
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