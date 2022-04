La madre di Nicole, la bambina di cinque anni scomparsa sabato sera a Sant'Angelo Limosano, in provincia di Campobasso, e ritrovata domenica mattina sana e salva, dopo una notte trascorsa nel bosco vicino casa, finisce sotto indagine.

Il reato ipotizzato, dicono fonti investigative, è quello di abbandono di minore.

L'iscrizione nel registro degli indagati è avvenuta in queste ore e le stesse fonti riferiscono che si tratta, in questa fase, di un "atto dovuto" e che le indagini, coordinate dalla Procura di Campobasso, proseguono non tralasciando "alcuna ipotesi".

Secondo il racconto fatto dai parenti dopo l’allarme, la bimba avrebbe avvicinato una sedia alla finestra e da lì si sarebbe sporta per uscire, approfittando di un momento di distrazione generale.

Alla base della fuga ci sarebbe stato un rimprovero non gradito proprio da parte della mamma.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata