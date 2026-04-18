Indagini in corso
18 aprile 2026 alle 09:38
Bergamo, agguato nella notte: due uomini uccisi a colpi di pistola fuori da un luogo di preghieraLe vittime sono entrambe di nazionalità indiana
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Due uomini di nazionalità indiana sono stati uccisi a colpi di pistola la notte scorsa nella zona industriale di Covo, in provincia di Bergamo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Treviglio.
Secondo quanto riferito e ancora al vaglio degli investigatori, gli aggressori sarebbero arrivati su un'auto e avrebbero aperto il fuoco.
Le vittime si trovavano all'esterno di un capannone adibito a luogo di preghiera dal quale erano uscite poco prima.
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata