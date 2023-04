Tragedia a Bergamo.

Un ragazzo di 29 anni, Marco Moioli, di Seriate, è morto oggi in un incidente stradale in via Borgo Palazzo.

Il giovane è finito con lo scooter contro un'auto. Vani per lui i soccorsi del personale del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale, che si è occupata dei rilievi.

Moioli stava andando al funerale del suocero della sorella, a Treviolo.

Proprio mentre la famiglia si è resa conto dello strano ritardo, è arrivata la chiamata disperata della fidanzata di Marco, che si è imbattuta nell’incidente mentre era per strada.

(Unioneonline/D)

