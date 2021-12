Quattro persone sono finite in carcere nel corso di un’operazione di carabinieri e polizia a Bagheria, in provincia di Palermo. Sono accusate, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, trasporto, cessione, commercio e vendita di droga.

Altre 25 sono indagate e nei loro confronti vengono eseguiti decreti di perquisizione.

Durante le indagini è stata scoperta una base di spaccio in cui venivano venduti hashish, cocaina ed eroina nella zona del Palermitano e del Trapanese.

I quattro arrestati oggi erano già finiti in manette nel corso del blitz denominato "Persefone” in esecuzione di un'altra misura cautelare per associazione per delinquere di tipo mafioso, finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e vendita di armi clandestine, estorsione, lesioni personali aggravate, reati tutti aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose.

