Arriva anche in Italia, e dunque in lingua italiana, Bard, il software di Intelligenza artificiale di Google concorrente diretto di ChatGpt.

«Bard attinge a informazioni sul web per fornire risposte aggiornate e di alta qualità - spiega Google - ci siamo confrontati con esperti, legislatori ed enti regolatori, inclusi i Garanti per la protezione dei dati, per comprendere il loro punto di vista e le loro indicazioni. Abbiamo adottato misure per aiutare le persone a gestire le informazioni in modo responsabile».

Per chi volesse dunque provarlo, all’indirizzo https://bard.google.com/ è possibile registrarsi e interagire con il nuovo software. Che sulla Sardegna non ha alcun dubbio: «È un'isola con un'incredibile bellezza naturale, tra cui spiagge, montagne e foreste. Ha anche una ricca storia e cultura, che si riflette nell'architettura, nelle tradizioni e nella cucina dell'isola. Sembra che ci siano molte cose da fare e da vedere in Sardegna, quindi credo che sarebbe un luogo interessante da visitare».

