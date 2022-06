Un uomo di 66 anni è morto dopo essere stato azzannato da due pitbull a Cerignola, in provincia di Foggia.

Da quanto si apprende l’uomo, senza fissa dimora e originario dell’Est Europa, si trovava in un casolare in campagna, quando all’alba i due cani, in quel momento liberi, lo hanno aggredito, senza lasciargli scampo.

A dare l’allarme è stato un passante, che ha udito le urla strazianti.

Sul posto sono così arrivati i carabinieri. Nel frattempo era sopraggiunto anche il proprietario, che ha provato ad allontanare i cani dalla vittima, restando ferito. Inutili invece i soccorsi per il 66enne.

I due pitbull sono stati poi sedati e affidati al servizio veterinario dell'Asl di Foggia.

Sull’accaduto indagano i militari, che stanno cercando di capire come mai i cani fossero stati lasciati liberi e le eventuali responsabilità del proprietario.

(Unioneonline/l.f.)

