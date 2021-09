Scontro tra un autobus e una macchina a Milano.

Un mezzo della linea 90 è finito contro un’auto all’incrocio fra via Serra e via Scarampo, in zona Portello. Diverse persone sono rimaste ferite, in tutto 22.

Secondo una prima ricostruzione fornita da Atm, l’azienda trasporti milanese, il bus che stava passando con il verde si è schiantato conto un’auto che proveniva dalla destra e avrebbe attraversato l’incrocio con il rosso.

Sul posto i soccorritori del 118 con diversi mezzi e la polizia locale per i rilievi. Tutti i feriti, nessuno di loro in condizioni gravi fortunatamente, sono stati portati in ospedale con contusioni agli arti o traumi.

