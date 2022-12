Incidente mortale questa mattina nel porto di La Spezia.

Secondo le prime ricostruzioni un'auto di servizio è finita in mare nella zona tra Calata Artom e Molo Fornelli, nel terminal Lsct. La vittima è il conducente del mezzo, un 60enne dipendente di Contship e addetto ai container refrigerati. Il passeggero, un suo collega, si è salvato.

Tra le cause dell’incidente non si esclude un malore dell’uomo alla guida del veicolo che è finito oltre il molo in senso di marcia, come suggeriscono i danni sulla carrozzeria che sono concentrati nella parte anteriore del mezzo.

Le attività portuali sono state sospese per consentire l'intervento dei soccorritori. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato dai Vigili del Fuoco all'interno dell'abitacolo.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata