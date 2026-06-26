Trenitalia ha subito un attacco hacker che «ha determinato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio». Lo riferisce la stessa azienda in una mail ai suoi clienti in cui assicura che «non sono stati coinvolti dati di accesso agli account, credenziali personali o informazioni relative ai pagamenti (come il numero della carta, la scadenza o il codice di sicurezza)».

Violati i dati di milioni di clienti. Le informazioni oggetto di accesso non autorizzato, precisa l'email, potrebbero riguardare tra gli altri i dati anagrafici, quelli di contatto (dunque indirizzi mail e numeri di telefono), dati sui biglietti e carte fedeltà ed estremi dei documenti di identità.

«Non appena rilevato l’evento, abbiamo immediatamente adottato tutte le misure necessarie per interrompere l’anomalia, mettere in sicurezza i sistemi e rafforzare ulteriormente i controlli, così da ridurre il rischio che situazioni simili possano ripetersi», aggiunge Trenitalia.

L'incidente è stato notificato al garante della privacy e all'agenzia nazionale per la cybersicurezza ed è stato oggetto di denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

L’attacco è avvenuto a ottobre 2025, Trenitalia ha subito attivato tutte le misure di sicurezza e «solo al termine di verifiche tecniche è stato possibile procedere con le comunicazioni individuali previste dalla normativa vigente», ha spiegato Trenitalia.

L'episodio, riferisce l’azienda, ha riguardato «esclusivamente alcuni dati associati ai titoli di viaggio» aggiunge Trenitalia precisando che «non sono stati compromessi i dati di pagamento, le credenziali di accesso agli account o le informazioni delle carte di credito o di debito (numero della carta, data di scadenza e codice di sicurezza)».

Per questo Trenitalia chiede di fare attenzione a comunicazioni fraudolente o tentativi di contatto ingannevoli.

L’opposizione, da Italia Viva al Pd, da Avs al Movimento 5 Stelle, chiede al ministro Matteo Salvini di riferire sulla violazione dei dati di milioni di clienti.

(Unioneonline/L)

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