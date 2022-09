Momenti di paura questa mattina a Mestre davanti al centro commerciale “Le porte”, dove si è consumato un tentato assalto con sparatoria ad un furgone portavalori della “Civis”.

Una guardia giurata, di 59 anni, è rimasta gravemente ferita, raggiunta all'inguine da due colpi di pistola sparati dal malvivente. Il bandito si è fatto avanti mentre il 59enne mentre stava trasferendo nel blindato alcune sacche di denaro prelevato dalla cassa continua dell'esercizio commerciale. L'ha atteso vicino ad una delle uscite di sicurezza e ne è nata una veloce colluttazione: il vigilantes è riuscito a colpire in testa con il calcio della pistola il rapinatore, che ha sparato due volte, colpendo la guardia al basso ventre.

Portato subito al vicino ospedale dell'Angelo, il 59enne della Civis è stato operato, e dichiarato comunque fuori pericolo.

Ferito in maniera non grave al capo il bandito, un cinquantenne residente in Friuli, che è stato fermato dalla polizia della Questura di Venezia, intervenuta in pochi minuti. Resta da accertare se il malvivente avesse dei complici: testimoni hanno riferito di aver visto allontanarsi subito dopo due persone, che però potrebbero essere stati anche clienti in fuga per la paura.

Secondo fonti investigative, è probabile si tratti quindi di un bandito solitario, con precedenti specifici, che da tempo teneva d'occhio i movimenti dei furgoni Civis, contando magari sull'effetto "sorpresa”.

L'orario, metà mattina di un sabato dedicato alle grandi spese, ha naturalmente ingigantito l'effetto dell'atto criminoso, avvenuto davanti a decine di persone che si recavano nel centro commerciale.

L'ex Auchan, ribattezzato "Le Porte”, è uno degli ipermercati più noti e frequentati della terraferma veneziana. In giornate come queste può richiamare migliaia di persone. Così, quando si sono uditi distintamente i 2 colpi di pistola, c'è stato un fuggi-fuggi generale, con la gente che si gettava a terra cercando riparo, nell'androne dell'ingresso, dietro alle macchine in parcheggio.

"Ci sono stati momenti di panico e un fuggi fuggi perché due colpi di arma da fuoco si sono sentiti distintamente", racconta una donna, che aggiunge: "Stavo ritirando degli abiti al lavasecco e sono corsa fuori dove ho visto il furgone portavalori e la guardia giurata ferita e sanguinante a terra. Altra gente correva senza capire cosa stesse accadendo".

Il coraggio del vigilantes, e del suo collega, che hanno reagito prontamente, senza sparare un colpo, ha contribuito ad evitare rischi per clienti e dipendenti del centro. Quando il panico è sceso, chi si è avventurato sul piazzale ha potuto vedere ancora il vigilantes sanguinante, e a terra un uomo, bloccato dall'altro collega.

La guardia giurata, in un primo momento definita in condizioni molto gravi, è stata trasportata d'urgenza all'Ospedale all'Angelo, che dista non più di 200 metri. Qui l’intervento chirurgico che ha salvato il 59enne.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata