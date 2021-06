Una banda di malviventi ha assaltato un portavalori lungo l’autostrada A1 tra Modena e Bologna all’altezza del km 178 in direzione Sud, vicino a Castelfranco.

Dalle prime informazioni sembra che abbiano messo dei chiodi sull’asfalto e sbarrato la carreggiata. Secondo testimoni, avrebbero minacciato con le armi in pugno alcuni automobilisti e, dopo averli fatto scendere dalle macchine, hanno dato fuoco ai veicoli per creare un diversivo e aggiudicarsi la fuga. Inoltre hanno costretto due camionisti a intraversare i loro mezzi per bloccare il traffico.

Sul posto ci sono la Polizia stradale e i mezzi di soccorso. Ma nessuno sarebbe rimasto ferito.

I banditi sono scappati e, da quanto emerso, a mani vuote. Il tratto di autostrada è stato chiuso in entrambe le direzioni, il traffico è andato in tilt.

(Unioneonline/s.s.)

