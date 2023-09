Via libera in commissione alla Camera ad un emendamento che "inasprisce le pene per chi per chi cattura o uccide gli orsi marsicani".

Lo annuncia il presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera Nazario Pagano, coordinatore regionale Fi Abruzzo commentando la proposta di modifica al dl sulla giustizia. «L'emendamento - ha concluso Pagano - prevede, nel caso di abbattimento, cattura e detenzione di esemplari di orso bruno marsicano l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da 4.000 euro a 10.000 euro».

«In Commissione Affari costituzionali alla Camera è stato appena approvato un emendamento, a mia prima e unica firma, che prevede l'inasprimento delle pene per chi cattura o uccide gli orsi marsicani», spiega Pagano. Aggiungendo: «Si tratta di una specie endemica che si trova solo nell'Italia centro-meridionale e rappresenta una delle più a rischio di estinzione in Europa, come evidenziato da un dossier dell'Ispra».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata