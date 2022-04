È stato arrestato dai carabinieri lo stalker della pallavolista sarda Alessia Orro, stella del Vero Volley di Monza e della Nazionale. Il 55enne, originario di Novara, è stato bloccato a Villasanta: per l’ennesima volta stava pedinando l’atleta 23enne di Narbolia (Oristano) mentre entrava al palazzetto dello sport di Monza per gli allenamenti. L’uomo era già stato denunciato nel 2019 e per questo tenuto d’occhio.

La sua ossessione per la giocatrice non si era fermata e continuava a tempestarla di messaggi. Ovviamente si presentava alle partite e pure agli allenamenti. Ieri pomeriggio la macchina dell’uomo è stata individuata a Villasanta e sul posto sono arrivati i carabinieri.

Ora si attende l’udienza di convalida.

Orro ha scritto su Instagram un messaggio ai suoi fan: “Mi sento in dovere come atleta e personaggio pubblico di condividere con voi quello che ormai piano piano sta uscendo ovunque... Vorrei dare l'esempio non solo dentro il campo, ma anche e soprattutto fuori, aiutare tutte le persone che hanno o stanno passando questo momento difficile come è successo a me in passato e in questo ultimo periodo. Ragazzi e ragazze non abbiate paura di denunciare, la violenza, in qualsiasi forma essa sia, non va assolutamente sottovalutata. Siate coraggiosi, perché io in prima persona so benissimo quanto possa essere difficile, soprattutto quando ti rendi conto che il passato potrebbe tornare nel presente, ma vi posso assicurare che sarebbe ancora più difficile affrontarlo da soli!".

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata