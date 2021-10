Due minorenni componenti di una baby gang sono stati arrestati a Pisa dalla Polizia di Stato. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale per i minorenni di Firenze per tentata rapina aggravata, lesioni aggravate, rapina consumata e lesioni.

Le indagini erano partite il 15 giugno scorso quando in pieno giorno, in via Turati, un 17enne era stato accoltellato durante il tentativo di rapina del portafoglio.

I due ragazzini sarebbero responsabili almeno di un altro episodio simile avvenuto ai danni di un 21enne.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata