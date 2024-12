Polemiche a Brescia per un aperitivo organizzato per il 28 dicembre in piazza Vittoria da sigle di estrema destra, le stesse che una settimana fa avevano organizzato un corteo per le vie del centro poi finito contestato dal sindaco Laura Castelletti e da esponenti di centro sinistra.

«Il corteo di neofascisti che ha veicolato messaggi di odio per le vie di Brescia non ha fortunatamente raccolto i proseliti auspicati dagli organizzatori. Resta comunque grave, in una città medaglia d'argento alla Resistenza, che ancora ha impressa la ferita della strage neofascista di piazza Loggia», le parole del sindaco di Brescia.

Dopo poche ore per le vie del centro erano comparse una serie di svastiche sui muri. Ora il nuovo ritrovo di estrema destra. «Andiamo con il sorriso a far festa in quelle zone dove gli italiani soccombono sostituiti dagli allogeni che piacciono tanto a kompagni e padronato», l'annuncio degli organizzatori, che per il giorno prima sono stati convocati in questura per una valutazione della manifestazione.

