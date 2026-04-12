Un ragazzino di 14 anni in sella al suo scooter ha travolto e ucciso un pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali.

L'incidente è avvenuto nella serata di ieri a Romano d'Ezzelino (Vicenza). La vittima è un anziano di 85 anni, deceduto all'istante, mentre il minorenne, residente nel Trevigiano, è stato accompagnato al pronto soccorso in condizioni gravi e sotto choc.

(Unioneonline)

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